Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade galal pälvisid auhinna ETV ja Klassikaraadio

Vikerraadio saatejuhti Sten Teppanit tunnustati Aasta muusikaajakirjaniku tiitliga, ETV teenis välja Aasta meediakanali auhinna, Eesti Laul tunnistati Aasta muusikasündmuseks ning aprilli esimesel päeval sünnipäeva tähistavat Klassikaraadiot tunnustati Aasta raadiojaama tiitliga.

ETV eelmise aasta suurtest muusikaprojektidest toodi esile Klassikatähed 2016. Sarja kolmas hooaeg tõi avalikkuse ette uued andekad noored. Konkursi võitis pianist Sten Heinoja. Oluliseks tuleb pidada seda, et on tekkinud omalaadne Klassikatähtede võrgustik, kus varasemad osalejad toetavad uusi tulijaid, saadetes erinevaid rolle täites - ansamblipartneritena, žüriis või lihtsalt salvestustel kaasa elamas. Tänu Klassikatähtede sarjale on huvi klassikalise muusika kontsertide vastu väljaspool Tallinna märgatavalt tõusnud, nende kontsertidele jätkub publikut - seda on täheldanud mitmed kontserdikorraldajad. Sari on väga televaatajasõbralik, köites muusikahuvilistest oluliselt laiemat sihtrühma. Kõige värskem uudis Klassikatähtede eduloost on kolme hooaja võitja ühine etteaste Mustonenfestilt Iisraelis. Klassikatähtede autorid on Helen Valkna ja Timo Steiner, partneriteks Eesti Kontsert ja Klassikaraadio

ETV meelelahutustoimetuse üks kesksemaid projekte Eesti Laul kasvas 2016. aastal mitmes suunas. Esmakordselt toimus selle finaal Saku Suurhallis ning senisest mahukam ning nähtavam oli kogu võistluse kajastus. Osales 238 laulu, millest kohalikule eelvõistlusele pääses 20 ja finaali 10 laulu. Eesti Laulu võidulugu «Play» Jüri Pootsmani esituses Eurovisiooni finaali kahjuks ei pääsenud, ent ürituse korraldusliku poole areng tegi läbi suure hüppe. Laulukirjutamise oskuste arendamiseks ja autorite vahelise sünergia loomiseks ellukutsutud Eesti Laulu Akadeemia võiks samuti tuua uusi tuuli.

Oluline on nende projektide laiem mõjuväli kohalikus muusikapildis, samuti rahvusvaheline levi.

Auhinnagala eesmärk on tõsta esile ja tunnustada parimaid Eesti muusikavaldkonnas tegutsevaid ning selle arengule kaasaaitavaid isikuid ja kanaleid.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 nominendid valis välja enam kui 30-liikmeline žürii, mis koosnes muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest. Kõigi kategooriate puhul hinnati tegevust ja panust 2016. aasta raames.

Auhinnagala korraldas Eesti Fonogrammitootjate Ühing.