MÄNGUDE ÖÖ/ Ghost Recon Wildlands ehk kaks kanget Boliivias

Kellega aga suhted just kõige soojemad pole, on kohalikud vabadusvõitlejad. Olgugi, et teoreetiliselt peaksid nad vajadusel mu seljatagust katma, olen lausa mitmel korral nendega kähmlusesse asunud. Või pigem, nemad on minuga kähmlusesse asunud ning mina pole midagi vastu suutnud panna... Ühel korral imetlesin nende autol asetsevat kuulipildujat liiga lähedalt ning juba järgmisel hetkel lõi mul silm eest mustaks. Hiljem ärkasin teepervel, rohesärklased olid aga tusaselt ära sõitnud.

Loodan, et see ei jää meie viimaseks vestluseks…

Südames sinuga,

Sten

Tere Sten,

Kuigi mul on kahju kuulda, et ka sinu kohtumised kohalikega osutusid plahvatuslikeks, ei ole ma üllatunud. Tundub nagu oleks siin kõigil sõrm päästikuga kokku kasvanud – isegi mõnest üksikust onnist pole võimalik mööda sõita, ilma et keegi jälle meie poole kuulirahe teele saadaks. On hämmastav, et inimesed võivad elada paarist lauajupist kokku klopsitud muldpõrandaga hütis ja samal ajal omada nii palju püssirohtu, et pool provintsi õhku lasta. Kui elukeskonna arendamisele kulutataks sama palju ressursse kui relvastuse kokkuostmisele, oleks Boliivia kõige õnnelikum riik maailmas.

Vennad Kummitused on kasulikud, aga igavad reisikaaslased. Kui on tarvis väikelinnatäis kartelligängstereid teise ilma läkitada, on poisid pikema jututa platsis – kuulid vihisevad, granaadid pauguvad ja kõik on tip-top. Aga rahulikematel momentidel saab kohe selgeks, et tegu on ehtsate eesti meestega. Ühtegi sõna ei öelda, surmtõsised silmad vahivad ainult ettepoole ja initsiatiivi ka võtta ei taheta, sörgitakse ainult mulle järele. Autos valitseb alati piinlikult ebamugav vaikus ja kui raadiost ei kostuks kohaliku DJ jutuvada, oleks olukord väljakannatamatu. Muide, plaadikeerutaja kõlab pagana tuttavalt. Ma arvan, et kui ma paar aastat tagasi Himaalajas kohalikku diktatuuri kukutamas käisin, kuulasin raadiost sama meest.

Ja ma olen nõus – vabadusvõitlejad on tõesti kummalised. Kuidas on võimalik olla põrandaalune gerilja ja samal ajal näha välja nagu Bob Marley sõnumist totaalselt valesti aru saanud hipi, kes kontserdile pläru asemel automaadi kaasa toob? Võib-olla ei peaks salajane vabadussõdalane olema kõige märgatavam vennike terves provintsis? Vennad Kummitused ei kiida igatahes heaks ja näksivad tusases vaikuses kaaperdatud kopteri varjus Saaremaa juustu.

Homme lähme vaatame ühte külakirikut, sõidame ringi ja tõenäoliselt laseme veel inimesi maha. Loodan, et sul on ilm hea.

Peatse kuulmiseni,

Martin

Austatud Martin,

Ma enam ei mäleta seda päeva, mil mu tald esimest korda Boliivia pinnale astus. Päevad sulanduvad kokku ning igaüks neist on püssirohu lõhnaga. Riided, millesse on tekkinud kuulisuurused õhuaugud, on kaetud kohaliku narkokartelli liikmete verega, ent ma olen kaotanud oskuse sellest hoolida. Tundub, et ka minu seltsilised on lõputuna näivatest tapatalgutest väsinud – suutsin eile käevääratuse tõttu teelt välja sõita, kuid meie mäest alla piruette tegev auto jäi sellest hoolimata vaikseks. Keegi meist ei avanud suud, et lasta kõlada hirmukisal või pobiseda habemesse viimased palved taevaisale. Ju siis olime valmis selleks lõpuks, mis meid ühel või teisel hetkel ees ootab. Mida muud ongi meil taolise rännaku puhul loota…