MÄNGUDE ÖÖ/ Kristi Ramot: ma tunnen mänguarendajad, kes on üheaegselt nii programmeerijad kui kunstnikud

Kristi Ramot on Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainors arvutimängude disaini ja arenduse erialajuht. Kuigi kodumaine mängutööstus on veel lapsekingades, leiab Kristi, et tulevik on paljulubav.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris on võimalik õppida arvutimängude disaini alates 2015. aastast. Kuidas sina seda eriala juhendama sattusid?

See on üsna naljakas lugu. Töötasin parajasti mängustuudios One More Rabbit, kui hakkasid liikuma kuuldused, et Mainor soovib mängudisaini õppekava avada. Tuttavate mänguarendajatega arutades olid kõik nõus, et sellist õppekava on Eestis hädasti vaja. Samas polnud kellelgi soovi seda juhatama asuda ning mul tekkis kahtlus, et nii jääbki asi ära. «Kas ma pean seda siis ise juhatama minema!» käratasin tookord ja huvitaval kombel helises paar nädalat hiljem telefon ja pakutigi justnimelt seda tööd.

Olenemata Eesti IT-riigi mainest, on keskmine eestlane jätkuvalt pigem videomängukauge ja ei näe mängude valmistamises tõsiseltvõetavat karjäärivõimalust. Miks otsustati Mainoris hakata mängudisaini õpetama?

Põhjuseid on mitmeid. Kõige olulisem neist pidev kvalifitseeritud töötajate puudus, mis takistab olemasolevate ettevõtete kasvu ja uute tööandjate tekkimist. Eesti suurima mängustuudio Creative Mobile'i asutaja Vladimir Funtikov mainis juba 2013. aastal Äripäeva intervjuus, et vajalike töötajate leidmine Eestist on praktiliselt võimatu. Nad alustasid oma edulugu kolme inimesega ja tänaseks töötab firmas üle 80 inimese. Suur osa neist töötajatest on suurte kuludega teistest riikidest siia toodud. Aga meil on ka siin mängude huvilisi, kes piisava koolituse korral võiksid seda tööd väga hästi teha ja korraliku palka teenida.

Milline on olnud mängudisaini eriala vastuvõtt? Kas huvilisi jagub või suhtutakse sellesse pigem leigelt?

Momendil on meil üle 50 üliõpilase, see on rohkem, kui ma ise alguses julgesin loota ja huvi aina kasvab. Ka lapsevanemate reaktsioon on olnud üle ootuste positiivne ja on hea näha, et vanemad toetavad noorte huvisid.

Eestis loodav võitlusmäng Red Hot Iron.

Millised on eeldused, et tulla Mainorisse mängude tegemist õppima? Kas peab olema matemaatikageenius või piisab loovast mõtlemisest?

Matemaatika tuleb muidugi kasuks, sest programmeerimise õpet saavad kõik üliõpilased.

Õppekavas toimub palju tööd gruppides ja üliõpilased saavad valida rolli, mis neid kõige rohkem tõmbab ning milleks on olemas eeldused.

Üritan vastu võttu üliõpilasi nii, et saaks kokku panna piisavalt mitmekülgseid gruppe. Osad on tõesti nö matemaatikageeniused, kes enamasti keskenduvadki programmeerimisele. Teistel on kunstiannet, kes arendavad seda edasi graafika kunstiku rollis. Eriti analüütilised ja süsteemsed inimesed naudivad enamasti disainimise protsessi.

Lõpueksamid ja hinnetelehed annavad märku, mis suunas inimene kaldub, aga veelgi olulisemad on loogiline mõtlemine, seoste leidmise oskus, distsipliin ja tahtejõud. Kui need on olemas, siis on inimene võimeline ka programmeerimist õppima.

Need, kes lisaks mängude mängimisele on hakanud mõtlema mängudest kui teadlikult disainitud kogemusest, on õigel teel.