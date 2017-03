Video: USA õhujõudude uue põlvkonna kosmoselennuk Boeing X-37

USA võimud ei ole paljastanud, milleks see kosmoselennuk võimeline on, kuid on teada, et ta püstitas Maa orbiidil lendamise rekordi, mis on 647 päeva, edastab The Sun.

Boeing X-37 / Kuvatõmmis/Youtube

Militaarekspertide teatel on USAl salaplaan kosmos militariseerida ja uus lennuk on osa sellest.

Kuna selle lennuki kohta on võrdlemisi vähe teada, levivad mitmed vandenõuteooriad, kaasa arvatud see, et selliste lennukite abil võib Kolmas maailmasõda, kui see tõesti kunagi tekib, leida aset kosmoses ehk toimub «tähtede sõda» planeedi Maa läheduses.

Rahvusvahelisse meediasse jõudnud andmetel on Boeing X-37 pikkus 8,8 meetrit, kõrgus 2,9 meetrit ja tiibade ulatus 4,6 meetrit.

X-37 sai alguse kui USA kosmoseagentuuri NASA projekt 1999. aastal, kuid 2004. aastast tegelevad sellega USA õhujõud. Esimene katselend toimus 7. aprillil 2006. aastal California Edwardsi õhujõudude baasist ning esimene orbitaallend toimus Atlas V raketi abil 22. aprillil 2010 ning lennuk saabus Maale tagasi 3. detsembril 2010.

Teine X-37 kosmosemissioon algas 5. märtsil 2011 ja alus saabus Maale tagasi 16. juunil 2012. Kolmas missioon käivitus 11. detsembril 2012 ja ta maandus USA Vandenbergi õhujõudude baasisi 17. oktoobril 2014.

Neljas missioon sai alguse 20. mail 2015 ja see on alles käimas.

X-37 missioonid toimuvad suure saladuskatte all. USA õhujõudude teatel katsetavad nad uut tüüpi kosmoselennukite ja uute tehnoloogiate vastupidavust ja taaskasutamist. Tegemist on põhimõtteliselt raketiga, mis lendab ja maandub nagu lennuk.

Kosmose- ja lennundusekspertide arvates saab Boeing X-37 kasutada ka luuresatelliidina või kosmosesse relvade transportijana. 2012. aastal lahvatas skandaal, et USA luuras selle kosmosesõiduki abil Hiina Tiangongi satelliidi sidepidamist. USA õhujõudude analüütik Brian Weeden lükkas selle ümber, öeldes et USA kosmoselennuki ja Hiina satelliidi lennurada kulges erineval orbiidil, mis luure välistas.

USA kaitseministeerium on seni eitanud, et nad teevad taaskasutatava ja mehitamata X-37 katselende vaid militaareesmärkidel.