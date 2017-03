Video: India hõimu naised kannavad praktilisel põhjusel suuri ninatroppe

Seda «ilunippi» kasutavad enamjaolt üle 40-aastased naised, kuna India valitsus on selle ära keelanud ja nooremad ei soovi seda seadust eirata ega välimust selliselt muuta, edastab The Sun.

Apa Tani hõimu naine / Kuvatõmmis/Youtube

Lisaks puidust ninatroppidele on neil naistel ka tätoveeringud, et nad teiste hõimude jaoks veelgi inetumad välja näeksid.

Neid naisi jäädvustas inglasest fotograaf Pete Oxford, kelle sõnul on naiste ninas olevad «ehted» üsna ehmatavad.

«Kuid mind üllatas, et harjusin neid naisi ninatroppidega nägema kiiresti. Hoolimata sellest, et enamjaolt üle 40-aastased naised neid kannavad ja nende nägu muutunud on, on nende silmis ikka sära ja nad tunnevad end ilusana,» sõnas fotograaf.

Inglane lisas, et selle hõimu naised hakkasid end «koledaks» muutma siis, kui naaberhõimude mehed hakkasid massiliselt neid röövima.

«Mind ja mu meeskonda majutanud pereemal olid ninatropid, kuid me harjusime kiiresti, et tal need on, lõpuks me ei märganudki neid. Üle 40-aastased naised on «tropistatud», see komme ulatub tagasi 1970. aastatesse,» selgitas Oxford.

Lõpuks pidasid teiste hõimude mehed Apa Tani hõimu naisi väljaveninud ninasõõrmete tõttu nii inetuks, et nad loobusid nende röövimisest. Neid naisi rööviti, kuna neid peeti ja peetakse seal kõige ilusamateks.

«Apa Tani hõimuliikmete elus mängivad seni šamanism ja hinged tähtsat rolli ning seal tehakse jumalatele annetusi, mis peaks tooma õnne ja aitama paraneda haigustest. Nad on aastasadade jooksul säilitanud oma eluviisi,» teatas fotograaf.

Apa Tani hõim elab India Ziro orus, kasvatades seal riisi, mis on nende põhiline elatusallikas, kuid nad kasvatavad ka koeri, kellest osa nuumatakse lihaloomadeks.