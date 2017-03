Kuula! Värske pop-rock bänd Regina&Band andis välja oma esimese albumi nimega «Loved»

Regina&Band on värske pop-rock bänd, kes on nüüdseks natuke vähem kui neli aastat koos käinud. Eelmise aasta juunis andsid nad välja oma esimese albumi nimega «Loved» ning loomulikult on nad teinud juba ka kümneid esinemisi Eesti erinevates paikates.

Regina&Band tutvustab oma uut singlit «Cracked Glass», mis anti välja veebruaris. Lugu on võimalik leida ka spotify-st, itunes-st jm. Tegijate sõnul on see lugu, mis võib nii mõnelgi panna jala tatsuma ja toob naeratuse näole.

