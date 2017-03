Kuidas Austraalia troopilised tormid nime saavad?

Austraallased saavad soovitada troopiliste tormide nimesid, kuid need peab kiitma heaks Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni regionaalne troopiliste tormide komitee (World Meteorological Organisation Regional Tropical Cyclone Committee) ja see võib võtta umbes 50 aastat, enne kui mõne kodaniku soovitatud nimi troopilisele tormile pannakse, edastab news.com.au.

Pikk ajavahemik on tingitud sellest, et võimsaid torme, millele nimi antakse, ei tule just sageli ette ning nimekandidaate on palju.

Austraalia meteoroloogiaameti teatel saadetakse nimi pärast tormi möödumist «pensionile», nii toimitakse ka nüüdse troopilise tormi Debbie nimega.

NASA satelliitpilt troopilisest tormist Debbie / JEFF SCHMALTZ/AFP/Scanpix

Meteoroloogide sõnul on nad saatnud «pensionile» üsna palju nimesid, suurte tormide omad nagu Tracy ja Larry, kuid ka väikesmate omad nagu Marcia ja Louie.

Austraalias alustati troopilistele tormidele nime andmisega 53 aastat tagasi. 6. jaanuaril 1964 tabas Austraalia looderannikut troopiline torm , mis sai nimeks Bessie, kuid see torm ei läinud ajalukku mitte oma võimsuselt, vaid oli meie ajastul esimene, mis nime sai. Kuna siis ei olnud veel torminimede nimestikku, ei alustatud A-tähega nimega.

Esmalt pandi suurtele troopilistele tormidele ainult naisenimesid, kuid hiljem tehti ettepanek panna tormidele naise- ja mehenimesid vaheldumisi. Seda selgitati, et mõlema soo esindajad peavad «tormide tekitatava hävingu eest vastutama».

Nüüdseks on Austraalia meteoroloogidel tähestikulises järjekorras olev nimeregister, milles on 104 nime ja mille seast nad saavad tormile nime valida.

Seega pärast naisenime Debbie tuleb mehenimi Ernie, mille saab järgmine troopiline torm. Neile järgnevad Frances, Greg ja Hilda ehk ikka naise- ja mehenimi vaheldumisi.

Troopiline torm Debbie / PETER PARKS/AFP/Scanpix

Kui 20. sajandil pandi troopilistele tormidele Austraalia valgenahalise elanikkonna seas levinud nimesid, siis nüüd üritatakse olla multikultuursemad. Siis said tormid nimeks näiteks Neville, Joyce, Esther ja Harold.

Kuid nüüd on olukord muutunud, sest kui 2015. aastal tabas Queenslandi tugev torm, mis sai alguses nimeks Marcia, siis hiljem nimetati see ümber Mingzhuks.

Austraalia Meteoroloogiaamet on saanud kodanikelt palju tormide nimesoovitusi, mis on nende pereliikmete ja sõprade nimed. Seega on nimesid rohkem kui Austraaliat tabavaid suuri torme.

Meteoroloogide teatel ei tasu saata nimesid, mis meestenimede puhul algavad tähega A, B, F, J, R, S, T, W,X,Y ja Z ning naistenimede puhul tähega A, B, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y ja Z, kuna nende tähtedega nimesid on juba palju. Nimepakkumine tuleb teha käsitsi kirjutatult ja saata see kirjana meteoroloogiaametile, e-kirjana saadetud nimesid arvesse ei võeta.

Austraalia meteoroloogiametil on õigus tormidele pakutavaid nimesid tagasi lükata kui ka heaks kiita, kuid need nimed peavad heaksiidu saama ka Maailma meteoroloogiaorganisatsioonilt.

Tormi nimest saab loobuda, kui see ei sobi kas kultuurilisel või poliitilisel põhjusel.

Lisaks jätavad Austraalia meteoroloogid troopilistele tormidele, mis on tekkinud Vaiksel või India ookeanil ja hiljem Austraaliasse jõudnud, alles neile teiste riikide meteoroloogide poolt antud nime. Selline oli näiteks 2011. aastal Fidži juures tekkinud troopiline torm Yasi, mis tabas Austraalias Cairnsi.