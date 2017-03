Lauri Pedaja on hämmingus: kas tõesti naiste seas on konkurents läinud nii tihedaks ja muudmoodi enam otsale ei saa?

«Igapäevaselt tiheda sotsiaalmeedia kasutajana jääb silma kõiksugu tegelasi ja läbivaid jooni,» kirjutas Lauri Pedaja Facebookis, et talle tundub, et tema armsa kodumaa naised on kõvasti muutunud uutes sotsiaalmeedia tuultes.

«Ükskõik, millise tsiki Instagrami konto avan, leian ma sealt eest poolpalja, fitnessiga tegeleva, make up artisti, kes postitab toidu ja 90'ndate mõistes pornopilte vaheldumisi,» on staar avastanud, et paljud naised liiguvad sarnastes tuultes.

«Mis on juhtunud?» küsib telenägu.

«Kas tõesti naiste seas on konkurents läinud nii tihedaks ja muudmoodi enam otsale ei saa? Või ma olen tõesti vanaks jàànud ja ei saa enam sellest moodsast maailmast aru?!» on staar segaduses.

Hea lugeja, mida arvad Sina?