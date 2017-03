Maire Aunaste on hädas ja otsib abi!

Telestaar Maire Aunaste pühitseti IRL´i ridadesse Texas Honky Tonk & Cantina`s. Veidi hiljaks jäi peole meelas Rein Kilk.

Maire: Teatripäeva valguses( mis nüüdseks on juba pime, aga siiski värvikas!) küsin: kuna ma Marylin Kerro poole pöörduda ei söanda, siis - kas leidub teisi unenägude selgitajaid..?

Nimelt on mind täna terve päev vaevanud küsimus: mida tähendab, kui ma näen unes kõrgelthinnatud maalikunstnikku, keda ma ise pole iial näinud..? Niikui ärkasin, teadsin kohe, et SEE mees oli Kaido Ole.

Kunstnik Kaido Ole

Tormasin Vabaduse väljakule, (sest teadsin, et aasta lôpus avati tema maalide näitus)! Muidugi oli see ammu maha võetud... Mida see köik tähendab??? Selge on see, et minul pole mingit kunstiannet..."

