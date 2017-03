Märtsis selgub Eesti parim youtuber!

Võistlus “Tark youtuber 2017” toimub juba teist korda ning pakub noortele võimalust arutleda erinevatel päevakajalistel teemadel, jagada oma mõtteid ja oskusi oma kaashuvilistega ning saada oma videopostitustele nende tagasisidet.

Samuti on võitlus suurepäraseks kanaliks, kus veel vähetuntud tegijad saavad oma töid esitleda laiemale publikule ning võrrelda end juba tuntud tegijatega. Eelmisel aastal konkursi võitnud Sniff on tänaseks päevaks tõusnud Eesti kõige tuntumate youtuber’ite sekka.

Sellel aastal on youtuber’ite võistluse teema “Robot” ja ning vlogides uuritakse inimsete ja robotite vahelisi suheteid.

“Tehnoloogilised võimalused arenevad üha kiiremini ning robotid meie igapäevaelus ei paistagi enam nii kauge tulevik. Tallinna tänavatel ringi kolades võib näiteks kokku juhtuda testsõitu tegeva Starship pakirobotiga. Noored Youtuberid kasutavad juba pregu innukalt moodsa tehnoloogia võimalusi ja just nemad on selle tuleviku maailma elanikud, kus robotitel tõotab olla märksa suurem roll kui see on neil praegu,” sõnab võistluse projektijuht Kadri Naanu.

“Robotid võiksid olla Eesti uueks Skype-ks. Meie noortel on piisavalt arukust ja loovust, et olla konkurentsivõimelised ka maailma tippude seas. Seal juures on oluline, et noored teadvustaksid robootikat varakult kui ühte võimalikku tulevikusuunda” lisas Eesti Targa Töö Ühingu juht Ave Laas.

Konkursil osalemiseks peavad kõik võistlustöö meeskonda kuuluvad liikmed end hiljemalt 10. aprilliks registreerima aadressil SIIN!

Lisainformatsioon võistluse kohta leiad SIIT!

Vlogi pikkus võib olla kuni 2 minutit ja vlogi võib filmida üksi, koos sõbra, kogu klassi või kursusega. Võistlustööde esitamise viimane tähtaeg on samuti 10. aprill 2017. Filmitud vlogid tuleb saata koos osaleja nimega aadressile gow@smartwork.ee Parimatele on välja pandud mitmed auhinnad.