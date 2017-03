Uskumatud fotod: Eminemi tütrest Hailie Scottist on saanud jalustrabav naine!

21-aastane Hailie Scott Mathers elab tagasihoidlikku tudengielu Michigani ülikoolis, kirjutab Us Weekly. Ehkki pole selge, mida ta täpselt õpib, on neiu varem rääkinud, et plaanib õppida kas psühholoogiat või ettevõtlust.

Hailie'l on Instagramis ligi 160 000 fänni ja ta jagab sageli pilte oma nägusast poiss-sõbrast.

Hailie on äravahetamiseni sarnane oma ema Kim Scottiga, kes oli Eminemiga abielus kaks korda. Kim ja Eminem abiellusid 1999. aastal, lahutasid 2001. aastal ning olid lühiajaliselt abielus 2006. aastal. Lahkuminek oli mitmete Eminemi vihast pulbitsevate laulude inspiratsiooniks.

