Galerii: selgusid Utilitas järelkasvutiim 2017 liikmed

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi sõnas, et järelkasvuprojekt on aastate jooksul olnud kestvalt edukas. «Sponsori järjepideva abiga oleme suutnud tekitada heatasemelise konkurentsi tiimi kohtadele ning Utilitas järelkasvutiim on andnud pidevat täiendust meie esinduskoondistele,» lausus ta.

Energiakontserni Utilitas nõukogu esimehe Kristjan Rahu sõnul on ettevõtte jaoks oluline Eesti sportlaste väärtustamine ja nende arengusse panustamine. «Mitmed möödunud aastate Utilitase järelkasvutiimi liikmed on nii kodustaadionitel kui maailma areenidel suurepäraseid spordielamusi pakkunud ning märkimisväärseid tulemusi näidanud,» ütles Rahu. Üks eredaim viimase aja elamus oli Rasmus Mägi kuues koht Rio De Janeiro olümpiamängudel, tõi ta välja. «Soovime jätkuvalt anda omapoolse tõuke noorsportlaste edulugudesse,» lisas Rahu.

Selgusid Utilitas järelkasvutiim 2017 liikmed / Erlend Štaub

Utilitas järelkasvutiimi eesmärk on tagada U23 vanuseklassi silmapaistvamatele sportlastele võimalused intensiivsemaks sportlikuks tööks ja sportlaskarjääri alustamiseks täiskasvanuklassis. Tiim on planeeritud pikaajalise projektina, mis on lahutamatu osa Eesti kergejõustiku saavutusspordi struktuurist. Meeskonda pääsevad igal aastal kuus parimate tulemustega sportlast, kellele tagatakse 12-kuuline stipendium. Utilitas järelkasvutiimi mentor on olümpiavõitja Gerd Kanter. Energiakontsern Utilitas annab juba seitsmendat aastat noorte kergejõustiklaste arengu toetamisse omapoolse panuse.

Utilitas järelkasvutiimi komplekteerimisel võeti arvesse sportlaste kahe parema määrustepärase tulemuse matemaatilist keskmist perioodil 1. maist 30. septembrini ja selle suhet viimasena kehtivasse MM või OM normi IAAF punktitabeli alusel. Arvesse läksid kahe erineva võistluse tulemused, mis pidid olema saavutatud Eesti või mõne teise IAAF-i liikmesriigi kalenderplaanis olevatel võistlustel. Erandina läks üks tulemus punktiarvestusse mitmevõistluse puhul. Tiimi pääsemise minimaalne tase on miinus 150 IAAF punkti MM-i või OM-i normist.

Selgusid Utilitas järelkasvutiim 2017 liikmed / Erlend Štaub

Varasematel hooaegadel Utilitase järelkasvutiimi kuulunud sportlastest on silmapaistvaid tulemusi näidanud ja 2016. a. Rio Olümpiamängudel osalenud Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Tanel Laanmäe, Maicel Uibo ja Liina Laasma. Eleriin Haas ja Kätlin Piirimäe võistlesid Amsterdamis toimunud Euroopa meistrivõistlustel.