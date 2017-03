Šokeeriv otsus: Kim Kardashian soovib hoolimata ohust elule kolmandat last

«Ma üritan veel ühe lapse saada,» šokeeris 36-aastane staar saates «Keeping Up With The Kardashians» oma ema ja õdesid.

«Ma tahan, et mu lastel oleks veel õdesid-vendi, kuid arstide sõnul on see mu tervisele ohtlik,» tunnistas Kim.

Ema Kris Jenner rõhutas, et ta ei soovi näha, kuidas Kim teeb midagi sellist, mis tema elu ohtu seab.

Kimil on koos abikaasa Kanye Westiga kaks last, tütar North ja poeg Saint. Raseduste ajal kannatas ta ohtliku tervisehäda preeklampsia käes.

Arstid on Kimile varem öelnud, et veel ühte last sünnitades võib ta verejooksu tõttu surra.