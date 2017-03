Richard Branson: Donald Trump on häbiplekiks kogu maailmale

Branson kritiseeris Uus-Meremaa raadios NewsHub Trumpi esimesi ametisoldud kuid ja ennustas, et ta on president maksimaalselt ühe ametiaja.

«Minu arvates on kogu maailmale häbiplekiks see, et Ameerikat juhib isik, kes ei räägi alati tõtt ja kes on immigrantidele piiride avamise asemel Ameerikasse pääsemise väga raskeks teinud. Ja selliste asjade loetelu on väga pikk,» ütles Branson.

«Ameerika presidendiks oleks väga hästi sobinud paljud teised suured ärijuhid, näiteks Michael Bloomberg. Trump on üks äriinimene, kelle kohta ma tean, et ta pole sobilik juhtima sellist vägevat riiki nagu Ameerika,» lisas Branson. «Tema esimesed ametisoldud päevad on olnud katastroofilised ja ma pean väga ebatõenäoliseks, et ta peab vastu rohkem kui ühe ametiaja ning see ongi ainus hea asi selles osas, kuidas ta hetkel käitub.»