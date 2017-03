Tuuli Rand ehk Windy Beach soovitab: neid artiste võiks muusikanädalal kindlasti näha

«Valikus on nii palju, et ei teagi kust see soovitamise piir tõmmata,» rääkis lauljatar Tuuli Rand, et kindlasti tasub käia võimalikult igalpool, kuhu vähegi jõuab. «Ega ma ju ka kõiki artiste polegi kuulnud ja tahaks isegi leida uusi lemmikuid, keda kuulata.»

Kindlasti soovitab lauljanna täna avatud Ungru pop-up restorani külastada, et mõnusat toiduelamust saada.

Tallinn Music Week avamine. / Jaanus Lensment/Postimees

«Linna peal levivad jutud, et rokkbänd Põhja Konn on vapse vinge bänd ehk siis pean isegi neile silma ja kõrva peale viskama. Lepatriinu on väga armas uus artist. Argo Vals ja Erki Pärnoja on sellised melanhoolsed akustilise live-liidrid minu jaoks, mis on ka kvaliteetse ja hea kõlaga!» kiidab Tuuli.

Põhja Konn / TMW pressimaterjal

Lisaks soovitab Tuuli silma peal hoida noorel kutil artistinimega eq, kes on 20-aastane DJ ja produtsent Kuressaarest. Ta on elektroonilise muusikaga tegelenud umbes 3 aastat ning praegu teeb hip-hop'i ja glitch-hop'i.

«Frankie Animal ja Iiris kindlasti head,» särab Tuuli hea muusikamaitsega.

Iiris esitles Von Krahlis lühialbumit ‘Hope’ / Viktor Burkivski

«Kirke Karja Quarteti läheksin ka vaatama, sest Kirke on väga andekas noor pianist ning tema looming on väga ilus ja omapärane.»

Välismaa omadest tundusid lauljannale veel huvitavad Albert af Ekenstam, Echo ja Tito, Giungla.

Kohtumiseni Tallinn Music Weekil!