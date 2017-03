Video! Väikesed hiiglased on lava taga sama lahedad kui lavalgi olles

Kanal 2 selle suve suurshow «Väikesed hiiglased» on hoo sisse saanud. Eetris on olnud kaks saadet ja juba on eestlaste südamed võitnud lahedad ja andekad lapsed, kes pühapäeviti kohtunike Evelin Võigemasti, Ott Leplandi ja Jüri Naela ette astuvad.

Pühapäevases saates esitasid tantsu- ja laulunumbreid Juss Haasma, Eda-Ines Etti ja Hanna-Liina Võsa võistkonnad. Kuigi tavainimesel ütleksid närvid enne nii suure publiku ette astumis üles, siis hiiglased säilitasid lava taga külma närvi. Viimaseid kordi tehti läbi oma kava või mängiti niisama.

Pärast pühapäevast saadet moodustusid ka lõplikud meeskonnad, kes edaspidi kohtunike ette astuvad. Nendeks on Inese Imelised, Koidu Tähed, Hanna-Liina Võlurid, Jussi Superkamp ja Danieli Dream Team.

Väikeste hiiglaste seiklused teleekraanil jätkuvad juba pühapäeval, 2. aprillil, kell 19:35 Kanal 2s.

Vaata pühapäevast osa täispikkuses järgi SIIT.