Galerii! Kergejõustiklane Ksenija Balta sukeldus meigimaailma

Ksenija Balta valik Oriflame'i esinduspersooniks annab märku üleüldistest muutustest suhtumises ilusse, tervisesse ning sportlikku eluviisi. Ilu tuleb lisaks välisele kaunidusele ka inimeste sisemusest, nii hingeline rahulolu kui rõõmsameelsus on aluseks välisele kaunidusele ja aktiivsus ning sportlikkus on alati moes. Ilu on terviklik elustiil.

Ka Oriflame'i peamiseks põhimõtteks on tervisliku ning aktiivse elustiili propageerimine, julgete unistuste täitmine ning rikkalike elamuste loomine, mis omakorda suunavad naisi positiivsusele. Just koostöö Ksenija Baltaga annabki selgelt mõista, et Oriflame on midagi enamat kui lihtsalt jumestus- või nahahooldustooted. Ksenija innustab Oriflame'i uue ilusaadikuna naisi olema elujaatavad, väärtustama tervislikke eluviise ning leidma vaatamata kiirele elutempole siiski aega ka iseendale.

Ksenija Balta on Eesti üks parimaid naissportlasi ja seda kinnitab ka tiitel Parim Naissportlane 2016. Märtsikuus toimunud sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Belgradis saavutas Ksenija Balta kaugushüppe lõppvõistlusel tulemusega 6.79 viienda koha. Ühtlasi täitis Ksenija Balta sel võistlusel ka Londoni MM-normi.