Video! Aktuaalses Kaameras sai meheilu nautida täies hiilguses!

Tallinna üks vanemaid järjepidevalt tegutsenud avalikke saunu tähistas laupäeval, 25. märtsil oma 80ndat sünnipäeva. Sell puhul tegi Eesti Rahvusringhääling ka meeleoluka videolõigu otse sündmuskohalt, otse Raua tänava meestesauna pesuruumist.

Saunapäev oli sünnipäeva puhul loomulikult ka veidi pidulikum. Saunatamas olid nii püsikliendid, kui külalised, sest parim tunne maailmas on ikka see, mis peale saunas käimise rituaale tekib.

Raua tänava saunataja Aleks: täna sain esimest korda elus teada, et tammevihta tuleb enne külmas vees leotada ja siis alles kuuma vette kasta. Siis ei tule lehed küljest. Olen eluaeg saunas käinud, aga vot seda ma ei teadnud.

Siis veel see, et lähed sauna, soendad ennast, higi tuleb välja, lähed pesed ära ennast ja alles siis lähed vihtlema.

Saunaline Rand: Mina sain teada täna, et õlu ei ole sauna jook.

Saunaekspert Aleksander Pool: Hea saun ei tähenda tingimata väga kuuma leili. Kraade võiks saunas olla 65-70, mitte rohkem. Siis on meil lihtsam saunas istuda. Meil on kerge hingata, mis on väga oluline. Kuna pea reageerib kuumusele kõige esimesena, siis oleks vaja kindlasti pähe panna müts või rätik.

Vaata otseülekannet Raua tänava meestesauna pesuruumist SIIT, kohe peale ilmateadet!