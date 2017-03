Eesti nõid Marilyn Kerro nimetas neli aspekti, kuidas ei tohiks kunagi käituda oma vanematega

Ära õpeta oma vanemaid pidevalt. Isegi, kui oled enda arvates sada korda targem, kui nemad ja tead kuidas oleks mõistlikum käituda, siis pole sina see, kes peab seda oma emale ja isale nina alla hõõruma. Neil on oma elu, sinul samuti!

Ära pea ennast nendest paremaks ja targemaks, seda nii reaalses elus, kui ka oma mõtetes. See, et sa oled täna haritum, vaadanud-õppinud paljut sotsiaalmeedia või kas või YouTube`i kaudu, osalenud põnevatel loengutel või treeningutel, ei tee sind neist targemaks, paremaks ega ka kogenumaks. Ükskõik kui palju see sulle endale ka nii ei tunduks. Suru maha liigne enesearmastus. Pea meeles, et elu energia kandub üle alati vanematelt (muuseas ka surnutelt) noorematele. Üleoleva suhtumisega vanematesse inimestesse blokeerite ka iseenda energiat. Sellist käitumist ei soovita ma ka oma kõige suuremale vaenlasele!

Ära mõista oma vanemaid hukka. Ära haudu kättemaksu isegi lapsepõlves kogetud ebaõigluse eest. Pole vaja! Isegi selle eest, et nad on sulle kunagi haiget teinud, maksavad nad ise. Kui süüdistad neid või üritad kogetu eest kätte maksta, siis tuleb sul lõpuks ikka ise selle eest maksta. Ja võin kinnitada, et see sulle juba kindlasti ei meeldi!

Kokkuvõtteks: Jätke oma vanemad rahule! Jah! Kõik mida sul teha või muuta tuleks, see tee iseendaga. Oma mõtete, oma tunnete, oma suhtumisega. Vot sellega tegelegi! Ja oma vanematel lase elada, täpselt nii nagu nad ise tahavad!