Londoni terroristi Khalid Masoodi noorem tütar keeldus burkast

Masoodi 18-aastane tütar Teegan Harvey keeldus islamiusust ja burka kandmisest, samas tema vanem õde, 24-aastane Andi Harvey võttis islamiusu vastu, edastab news.com.au.

Andi Harvey jättis kuus aastat tagasi oma ema Jane Harvey ja õe Tunbridge Wellsis maha ning kolis koos isa ja tema uue naisega Lutonisse.

Hiljem kolis Andi koos isa uue perega Birminghami ja ta oli nõus burkat kandma ning võttis araabiakeelse nime.

Noorem tütar Teegan aga keeldus burkast ega loobunud läänelikust elustiilist ja riietusest.

Teismeline Teegan lasi end möödunud aasta mais enne keskkooli lõppu pildistada, kandes väga suure dekolteega tumedat õhtukleiti.

Ema Jane Harvey, kes on edukas ärinaine, pidas võitluse, et ta noorem tütar ei alluks isa nõudmistele kanda mosleminaiste riietust.

«Jane oli vastu, et ta mõlemad tütred pöörduvad islami usku ja ta võitles, et noorem tütar jääks temaga. Kuid Andi on vanem ja langetas otsuse võtta islam vastu. Andi oli populaarne ja atraktiivne, ma ei saa aru, miks ta allus oma hullule isale,» sõnas Andi kooliaegne sõber, 23-aastane Luke Lawrence.

Briti politsei teatel kasutas 52-aastane Masood WhatsAppi rakendust, kui ta valmistas oma rünnakut ette. Kogu intsident, milles kaotas elu neli inimest, kaasa arvatud Briti parlamendihoone juures turvanud politseinik Keith Palmer, kestis vaid 82 sekundit.

Khalid Masood pärast politseikuulidest haavata saamist / Stefan Rousseau/AP/Scanpix

Masood, kelle sünninimi on Adrian Elms, ei olnud teda tundnud inimeste sõnul õige moslem, kuna ta külastas prostituute, kasutas narkootikume ja tegi noarünnakuid, kandes selle eest vanglakaristusi.

Masood töötas alates 2009. aastast mõnda aega Saudi Araabias, õpetades seal inglise keelt. Ta käis seal ka 2015. aastal palveränduriviisaga.

Briti politsei arreteeris möödunudnädalase rünnakuga seoses 12 inimest, kes kuulati üle, neist üheksa on nüüdseks vabastatud.