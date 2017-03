Prantsuse presidendikandidaat tegi geograafiavea

Prantsuse meedial ei jäänud presidendikandidaadi geograafiline apsakas märkamata, edastab The Local.

«See, mis viimasel ajal Prantsuse Guajaanas toimub, teeb murelikuks. Minu üleskutseks on säilitada rahu, sest lennujaama õhkutõusmis- ja maandumisradade blokeerimine ja saare infrastruktuuri kahjustamine ei lahenda olukorda,» sõnas Macron viitega kohalike üldstreigile, mis peaks toimuma täna.

Emmanuel Macron / ERIC FEFERBERG/AFP/Scanpix

Macroni esinemist kuulnud panid tähele ta viga, sest Prantsuse Guajaana ei ole saar, vaid Prantsusmaale kuuluv ala Lõuna-Ameerika kirdeosas.

Prantslaste sõnul ei ole Marconil vist informatsiooni, et Prantsuse Guajaana, mille naabriteks on Brasiilia ja Suriname, on suuruselt Prantsusmaa teine ala ning info selle kohta peaks olema teada juba kooli geograafiatunnist.

Prantsuse meedias on täna kajastatud laialt Macroni geograafiaapsakat, kuid mitte eriti Prantsuse Guajaana üldstreiki.

Emmanuel Macron / LAURENT CAPMAS/REUTERS/Scanpix

Air France tühistas streigi tõttu kõik eilsed ja tänased lennud Prantsuse Guajaanasse. Streigivad 37 ametiühingusse kuuluvad töötajad, kes nõuavad riiklike teenuste ja julgeoleku parandamist.

Alates möödunud nädalast on Prantsuse Guajaana teedele pandud barrikaade, mitmed riigid, kaasa arvatud USA, andsid sinna reisimise hoiatuse.

Prantsuse valitsus saatis sinna oma delegatsiooni, et pidada streikijatega läbirääkimisi, luua dialoog ja lubada neil oma nõudmised esitada.

«Meie kannatustel on piir ees, Prantsuse valitsusel on aeg tähele panna ka meid, kes me elame Prantsuse Guajaanas,» lausus pealinnas Cayenne’is elav naine ajakirjanikele.

Prantsuse Guajaana umbes 250 000 elanikku sõltuvad suurel määral Prantsuse rahasüstidest.