MÄNGUDE ÖÖ/ FIFA ja virtuaalsed jalgpallivõlurid

Virtuaalse jalgpalli sünd

On seega selge, et kui Electronic Arts (EA) otsustas 1993. aastal avaldada esimese FIFA (FIFA Internartional Soccer) nime kandva mängu, oli tegu küllaltki kaalutud riskitasemega investeeringuga. Kui lappame kalendrit edasi kaks ja pool dekaadi tänapäevani, näeme, et sada miljonit müüdud koopiat on teinud seeriast edukaima spordisimulaatori läbi aegade (seda muidugi juhul, kui me ei loe Mario Karti või Wii Sportsi analoogseteks mängutüüpideks… mida me ei tee).

Käsikäes videomängutööstuse arenguga on FIFA mängufrantsiis viimase veerandsaja aastaga kasvanud kõrgustesse, millest loojad 90ndate alguses isegi unistada ei mallanud. Koos digitööstuse evolutsiooniga on hüppeliselt arenenud ka e-sport, mille suurimate võistlusmängude hulka on FIFA alati vaieldamatul kuulunud. Virtuaalse jalgpalli olulisus peegeldub muuseas asjaolus, et FIFA võistlusi on kantud üle Saksamaa ja Lõuna-Korea riiklikus televisioonis.

Suured võistlused ja veel suuremad summad

Alates aastast 2003 on Rahvusvahelise Jalgpalliliidu ja Electronic Artsi spordimängude allüksuse EA Sportsi koostöös korraldatud igal aastal FIFA Interaktiivseid Maailmameistrivõistluseid (FIWC), mis panevad maailma parimad digitaaljalgpallurid üksteisega mõõtu võtma. Guinnessi rekorditeraamatus on mainitud võistlus tunnustatud kui suurim videomänguturniir maailmas.

Populaarsust aitavad põhjendada kopsakad autasud. 2016. aasta tšempion Mohamad Al-Bacha lahkus turniirilt 20 000 dollari suuruse võidusummaga ning kutsega jalgpallimaailma suurimale individuaalauhindade gaalale FIFA Ballon d’Orile, kus olid kohal ka Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. 2013. aastal saavutas FIWC populaarsuse tipu, kui võistlema registreeris tervelt kaks ja pool miljonit virtuaalpallurit. Tänavu veebruaris sõlmis EA lepingu sporditelekanalite võrguga ESPN ning peagi hakkab mängu mitmeid turniire üle kandma nii firma põhikanal ESPN kui ka ESPN2, ESPN Deportes ja ESPN 3. Telekanalite huvi FIFA mänguseeria vastu peegeldab eelkõige publiku kasvavat nõudlust virtuaalse jalgpalli ülekannete järele.

FIFA mängude fenomen on seletatav mitmeti. Kindlasti annab suure tõuke asjaolu, et jalgpall on maailma populaarseim spordiala. Mäng ise on ka lihtsasti hoomatav ja õpitav, mis tagab laialdase ligipääsetavuse olenemata vanusest. FIWC populaarsus peegeldab seda suurepäraselt – kaks ja pool miljonit huvilist vajavad vaid uusimat FIFA mängu (hetkel FIFA 17). Nende omavahelisest madinast jääb alles 32 finalisti, kes selgitavad lõpliku võitja. Tegu on lihtsa süsteemiga, mis on avatud kõigile huvilistele, kuid eeldab poodiumikohtadele tõusjatelt märkimisväärset vilumust ja oskusi.

MängudeÖÖ jalkalahingud

Virtuaalsete jalkalahingute nautimiseks ei pea piiluma piiri taha, vaid võistlusi leiab aset ka Eestis. 8. aprillil toimub Apollo Solarise Kinos järjekordne MängudeÖÖ, kus digitaalsel väljakul panevad oma oskused proovile 64 pallurit. Osalemiseks jälgi Elu24 portaali, kus loositakse välja 10 õnneliku võistlejat.

Lisalugemist leiad SIIT!

Autor: Tomas Tibbing, Level1