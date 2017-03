Kristel Aaslaid: esmalt tuleks küsida endalt, kas tahan raha kulutada selleks, et näida enesega rahulolev

Facebooki grupp „Kogumispäevik“ on loodud selleks, et inimesed saaksid jagada leidlikke säästmis-ja kogumisnippe ning oleksid seeläbi üksteisele ka emotsionaalseks toeks. Tänaseks on grupil juba peaaegu 2500 liiget.

Kogumispäeviku grupi eestvedaja, Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voometsa sõnul läks üritus väga korda.

Kirbuturu idee sündis „Kogumispäeviku“ liikmete vahelisest diskussioonist, kust ilmnes, et inimesed sooviksid oma kappidesse ruumi teha ning ebavajalikest riietest vabaneda. Lisaks andis see hea võimaluse lisaraha teenimiseks. „Inimesed käisid meid personaalselt tänamas, et lisaks oma kappidesse ruumitegemisele said nad panna kõrva taha väärt nippe, kuidas teenida lisaraha või veelgi efektiivsemalt raha koguda,“ selgitas Kati Voomets, kes ei välista, et sarnaseid üritusi ka tulevikus korraldatakse. „Selle ürituse abil ühendasime mitu kasulikku asja– väärtuslikud loengud, võimalus lisaraha teenida ja samal ajal ka oma kappe tühjendada. Hea meel oli näha, et väga palju riideid rändas ka Uuskasutuskeskusesse.“

Kogumispäeviku kirbuturg Telliskivis, Karin Rask / Kristjan Klaats

Üritusel rääkisid oma kogumisnippidest 100 protsenti re-use lasteriiete brändi Kalamaja Printsess loonud Karin Rask, laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, 0-eelarvega reisinippe tundev Georg Tulver, muusik Mikk Mäe ning Kogumispäeviku aktiivne liige Eike Kreek.

Laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, kes tegi kaasa „Kogumispäeviku“ säästueksperimendi tõdes, et on väärt kogumisnippe ka edaspidi rakendanud. Eelkõige on ta vähendanud taksosõite, pudelivee ostmist, tarbib säästlikumalt ka elektrit ja vett. „Esmalt tuleks küsida endalt, kas tahan raha kulutada selleks, et näida enesega rahulolev, või selleks, et tõesti rahul olla? Ehk siis, kas tahan kulutada välimise või sisemise mina jaoks?“ küsis ta publikult. „Kui hakata vaimu peale mõtlema, siis pole palju raha vaja – on vaja vaid toitaineid ja rõõmu. Ja kõiki neid üleliigseid asju kokku ostes rahuldad tegelikult mingisugust pseudovajadust. Säästmise põhimõte algab sinust enesest, mitte rahakotist. Vahet pole, mis sissetulek on või kes sa inimesena oled. Oluline on küsida endalt, mida sul inimesena päriselt vaja on, et olla õnnelik?“

Ühtlasi soovitas Aaslaid raha kulutada eelkõige enda peale. „Kuluta selleks, et sul endal oleks hea. Mine kasvõi massaaži, aga ära osta kokku tarbetuid asju,“ sõnas ta lõpetuseks.

Mikk Mäe/ Foto:Kristjan Klaats

Kogumispäeviku Facebooki grupp loodi 2016. Aasta novembris, et aidata kaasa inimeste finantskirjaoskuse parandamisele. Grupiga saab liituda siin.