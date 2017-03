TMW 2017/Elu Võimaluse võitja Charlie soovitab: Syn Cole on nimi, mille peaks iga EDM kuulaja une pealt ära tundma!

Beyond Beyond täies hoos. Pildil esiplaanil (vasakult) Gevin Niglas, Karl Killing ja Frederik Küüts. Küütsi kitarrikaela tagant paistavad ka pundi väikseimat kasvu liige Frank Pintsaar ja taustajõuks appi tulnud basskitarrist.

Elektroonilise muusika poole pealt peab kindlasti ära nägema Eestis vähem kui aastaga massiivselt laineid löönud poistebändi Beyond Beyondi!

Poisid on viimastel kuudel olnud nii produktiivsed, et laule kirjutatakse kiiremini kui produtseerida jõutakse. Lisaks sellele on kokku pandud värviline koosseis akustilistest pillidest ja elektroonilistest kontrolleritest, et tuua teie ette täiesti uudne bändielamus.

Beyond Beyondi saab kuulata akustiliselt 29. märtsil Uuskasutuskeskuse linnalaval ning 1. aprillil Musumäel ja täiskoosseisuga 31. märtsil klubis Venus.

HeadRead

Kõigil DnB fännidel palume koguneda 31.märtsil Kultuuriklubisse Kelm, kus astub üles HeadRead.

See koosneb Eesti trummi ja bassi legendist Mikk Saarest ning Roland Kaurist. See on õhtu, kus kõik oma aurud välja lasta ning heade inimestega bassivibratsioonidesse kaduda.

Syn Cole Rock Cafe's

Syn Cole on üks nimi, mille peaks iga EDM kuulaja une pealt ära tundma, ja ka põhjusega.

Eestis sündinud produtsent on viimaste aastatega välismaal endale tohutult tähelepanu tõmmanud nii rahvamassidelt kui ka paljudelt tuntud kaasprodutsentidelt ja on saanud Eesti üheks tuntuimaks EDM-nimeks. Kui on tahtmine hüpata, siis ole kohal 1. aprillil õhtul Club Hollywoodis ja oota DJ poolt kostuvat märguannet.

Kui paelub aga veidi rahulikum ja lüürilisem muusika, siis tasub kindlasti minna kuulama Albert af Ekenstami.

Rootsist pärit laulja-lugudekirjutaja võlub kuulajat oma melanhoolse kitarrimängu ja maheda vokaaliga. Tema muusika on see, mille sisse saab vaikselt ja märkamatult ära kaduda ning lihtsalt olla.

Albert af Ekenstami saab kuulata 30. märtsil Apollo raamatupoes Solarise keskuses ja sama päeva õhtul kinos Sinilind.

Kuula ka näidet Alberti muusikast!