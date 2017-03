MÄNGUDE ÖÖ/ Esimesed kümme tundi värske Mass Effect: Andromedaga

Vähemalt filmide puhul näib kohati olevat nii, et kui seeriale hakatakse peale kolme osa ilmumist veel lisa juurde väntama, siis midagi head see kaasa ei too. Muidugi on ka erandeid, nagu iga reegli puhul, aga üldine trend paistab nii olevat. Mängumaailmas on sarnases olukorras palavalt armastatud Mass Effecti seeriat, mis 23. märtsil üllitas neljanda osa alapealkirja Andromeda. Kas tegemist on klassikalise neljanda episoodi sündroomi ohvriga või hoopis ükssarvikuga? Olen saanud mängu prooviversiooni umbes kümme tunnikest omal käel katsuda ning üritan nüüd esmamuljete põhjal selles selgusele jõuda.

Originaaltriloogiast ollakse nii distantsilt kui ka ajaliselt üüratutes kaugustes. Esiteks, nagu annab aimu mängu nimi, leiab tegevus aset Andromeda galaktikas, millest on saanud kõige kaugem paik, kuhu inimtsivilisatsioon kunagi oma rännakutega on jõudnud. Kuna tähesüsteemide vaheline reis on kohutavalt ajamahukas, on teekond Andromedasse võtnud umbes-täpselt 600 aastat, mille rändurid rahulikus talveunes veetsid. Reis vanast heast Linnuteest uude galaktikasse pole aga mingi ühe mehe ettevõttmine, vaid teele on asunud terved inimeste ja tulnukate kolooniad.

Mängu peategelane Ryder ärkab sügavast unest üles just inimrassile kuuluvas koloonialaevas. Üsna kohe selgub, et tema puhul pole tegu lihtsalt tavalise papist poisiga (või tüdrukuga, olenevalt mängija valikust), vaid nn Rajaleidjaga (Pathfinder), kelle ülesandeks on uues ja tundmatus tähesüsteemis luurerühmi juhtida ning kolooniate rajamiseks sobilike elupaiku avastada. Tausta kohta ongi see suures plaanis kõik. Päris palju küsimusi jäetakse vähemalt alguses õhku rippuma, kuid kuna tegemist on vaid loo sissejuhatusega, pole see mingi ime.

Rääkides mängitavusest, siis see pole antud seeria puhul pole kunagi olnud selle tugevaim külg. Esimene Mass Effect oli kurikuulsalt puine, kuid sisaldas üsna adekvaatseid rollimängu mehhanisme. Teine ja kolmas osa aga keerasid RPG-lisust hoolega vähemaks ja keskendusid parimal juhul sellele, et olla keskpärane kolmanda isiku vaates tulistamismäng. Samas polnud teosed nii kohutavad, et loo ja olustiku nautimist totaalselt pärssida. Andromedas on astutud samme õiges suunas.

Ryder on kordades kasutajasõbralikum avatar, kui seda oli komandör varasemate mängude peategelane Shepard. Ta suudab Usain Bolti kombel sprintida, tee peale ettejäänud rahnudest ilma igasuguse pingutusega üle hüpata (tänu rakettranitsale) ning on üleüldse mõnusalt nõtke ja liikuv, vähemalt eelmiste osadega võrreldes.

See edasiminek annab lisaks planeetidel niisama ringitatsamisele tunda ka vaenlastega võitlustes. Kuigi tulistamine on siiani üsna mannetu (vastased on korralikud Kuuli-Käsna-Kalled), siis uut elujõudu toob sisse lähivõitlus, mis tänu hüppamisele ja ringilendamisele on muutnud palju atraktiivsemaks valikuks. Ka on seeläbi lihtsustunud vastaste sissepiiramine ja muud taktilised võimalused. Meeskonnakaaslastele saab nii madina ajal kui ka rahulikematel momentidel jätkuvalt käsklusi jagada ehk selles vallas tundub kõik vanaviisi olevat.