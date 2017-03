Noortebänd 2017 kogub tuurid üles

Järjekorras 17. Noortebändi konkursi demovoor on hoo sisse saanud! Just Sinust võib saada järgmine tegija Eesti muusikas. Konkurss ei ole stiililiselt ega instrumendiliselt suunitletud, jättes kõikidele võimaluse kandideerida, kuid repertuaar peab olema omalooming.

“Varasemate ja eriti eelmise aasta põhjal võin öelda, et Noortebänd on väga heaks hüppelauaks noortele ansamblitele ja artistidele. Sõna otseses mõttes jõuavad nad üle öö raadio- ja tele-eetrisse, lehe veergudele ning promootorite ja festivalide korraldajate playlistidesse,” sõnas konkursi peakorraldaja Märt Truman. “Iseäranis tunneme uhkust möödunud aasta finalistide üle, kes on osanud konkursil õpitu ühendada töökusega ning saavutanud märkimisväärseid tulemusi, albumite ja muusikavideote näol, aga ka koostööprojektide ning esinemiste rohkuse poolest,” lisas Truman.

EFTA meeleolukas afterparty Wabaduses. Pidulistele esines Lepatriinu / Sander Ilvest

Konkursil osalejad selguvad juba suve alguseks, et bändidel oleks piisavalt ettevalmistusaega, pakkumaks oktoobrikuus toimuvas poolfinaalis kvaliteetset etteastet.

Poolfinalistid moodustuvad demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikelt konkurssidelt valitud osalejate vahel. Praeguseks on toimunud juba Rapla Vesiroosivisioon ning ees on Ida-Virumaa ja Saaremaa bändikonkursid ning Tudengibänd.

Sel aastal toimuvad Noortebändi poolfinaalid Tallinnas, Tartus ning Pärnus.

Noortebänd on Eesti olulisim ning suurima kõlapinnaga bändikonkurss, mis loob parimaid tingimusi noorte muusikute mitmekülgseks arenguks ning pakub uutele tulijatele avalikkuse kõrgendatud tähelepanu.

Elu24 Live/ Anu Saagim`il käis külas Noortebänd 2016 võitja The Notes / Sander Ilvest

Aastate jooksul on Noortebändi konkursist tuule tiibadesse saanud mitmed tuntud tegijad nagu Lepatriinu, The Notes, The Boondocks, Ziggy Wild, EiK, Sibyl Vane, Slippery Slope Frankie Animal ja paljud teised.

Tutvu reglemendiga ning registreeri end konkursile kodulehel. Vaata ka Facebookist.