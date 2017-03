Alex Lepajõe «Sangaritest»: see on meie lugu

Lepajõe andis filmi «Sangarid» tegijad ka kohtusse kuna lugu jutustab ärimehe sõnul loo tema ja tema kaaslaste Raivo Roosna, Harry Gelsteini ja André Hildebrandti põgenemisest Soome.

1984. aastal varastasid mehed Pirita purjespordikeskusest paadi ja põgenesid sellega üle lahe Soome. Lepajõe väidab, et filmi produtsent Kristian Taska võttis nende loo, sai raha ning tegi filmi. «Ta sai rahastuse sellele Eesti Filmi Instituudist ning käis ühel hetkel mulle isegi väikest osa sellest pakkumas. Oleks ju võinud lõpuni kindel olla endale,» väidab Lepajõe, et «varguses» pole kahtlust.

Homme poodidesse jõudva raamatu «Põgenemine» kirjutas Lõuna-Eestis elav ning tegutsev ärimees vastuseks filmile, mida ta enda sõnul veel näinud ei ole. «See oleks naljakas kui ma veel raha ka välja käiks selle vaatamise eest,» sõnas ta. Samas tunnistab Lepajõe, et lugu oli kindlasti filmiks tegemist väärt, kuid see oleks võinud sündida koostöös antud loo peategelastega.

Taska lausus filmi tutvustaval pressikonverentsil antud intervjuus Elu24le, et filmi stsenaarium ei põhine ainuüksi nende nelja mehe lool, vaid on üks paljudest inspiratsiooniallikatest Eestist Soome ja välismaale läinud meeste lugudest. Lisaks spekuleeris Taska siis, et skandaali tekitaja motivatsioon võib olla sellega lihtsalt raha või tähelepanu teenida.