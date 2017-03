Epp Ulfsak: avastasime vähi liiga hilja

Epp Ulfsak ütles EG'le antud kommentaaris, et Lembitut raviti Eestis ning arstidele tal mingeid etteheiteid ei ole. «Eesti on suurepärased arstid, aga me avastasime haiguse liiga hilja. Teha polnud enam midagi».

Vaatamata sellele, Epp on hoopis teise eriala inimene kui Lembit, veetis paar koos õnnelikud 37 aastat. Epp sõnas, et Lembit oli suurepärane abikaasa ning isa ja suur armastus saatis neid viimase päevani.

Armastatud näitleja Lembit Ulfsaki ärasaatmine toimub nii lahkunud näitleja kui tema lähedaste soovil kitsas pereringis.