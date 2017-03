Beebirõõmud: Cheryl Cole ja Liam Payne said lapsevanemateks

Liam kinnitas beebi sündi Instagrami postitusega, mille alla noor isa kirjutas: «Minu lähedased sõbrad ning pere teavad, et ma ei ole tihti sõnatu...Vau! Ma olen uskumatult õnnelik oma pisipoja üle, kes ilmavalgust nägi ning ei unusta tema sündi, mis on minu senise elu kõrghetk, mitte kunagi. Ma imetlen oma poja ema, kes on olnud terve selle teekonna lihtsalt suurepärane ja aidanud minu unistusi täide viia. Me ei ole oma lapsele veel nime jõudnud panna, kuid sellele vaatamata on ta juba väike südametemurdja. Ma olen väga õnnistatud. Head emdapäeva kõigile!».

Cheryl ja Liam kohtusid esimest korda kui viimane oli kõigest 14-aastane. Täna, üheksa aastat hiljem, on 23-aastane Payne ning 34-aastane Cole olnud koos veidi üle aasta.