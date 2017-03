Video: Facebookis kogub kuulsust motiveeriv rahasäästjate grupp

Kogumispäevik on loodud selleks, et inimesed saaksid teineteisega jagada leidlikke säästmis-ja kogumisnippe ning oleksid seeläbi üksteisele ka emotsionaalseks toeks. Nii saavutatakse ka parem tulemus – näiteks novembrikuus säästis grupp ühtekokku 5000 eurot.

«Kuna liikmetevahelisest diskussioonist ilmnes, et üheks heaks kogumisnipiks on ka kapis tolmu koguvate riiete mahamüümine, siis otsustasime korraldada grupi liikmetele kirbuturu. Nii saame kevadeks kappidesse ruumi ja ka lisaraha hoiupõrsastesse!» selgitas Kogumispäeviku grupi eestvedaja Kati Voomets.

«Kogumispäeviku» grupi liige, Padjaklubi Mišana tuntud Kristel Aaslaid tunnistas, et tema puhul neelavad kõige rohkem raha toidukullerid ning taksoteenus. Need on need kohad, kus tuleb raha kulutamist jälgima hakata.

Näitlejanna Karin Rask sõnas, et tema ja ta laste riidekapi sisu moodustavad 80 protsendi ulatuses teise ringi riided. Ülejäänud 20 protsenti moodustab n-ö «aeglane mood» ehk kavliteetsed asjad, millel pikk eluiga.

Kuula ka Kristeli ning Karini soovitusi, kuidas säästa ning seeläbi keskkonda hoida!