Videomängud: selle maailma reaktiivsus ja avatud probleemide lahendamine

Videomängud erinevad filmi- ja muusikatööstusest, teatrist ja teistest tarbekultuuri osadest. Sõltumata sellest, et videomängud ei lange veel päris kunsti alla (kuna ei osata kokkuleppele jõuda, millist osa videomängudest kunsti kriteeriumite all hindama peab, kuid sellest mõni teine päev), on nad võimelised inimestele pakkuma seda, mida muusika ning film ei suuda – interaktiivsust, mängija haaravust otsuste langetamisse ja seega ka loo arengusse. See, kuidas interaktiivsust on võimalik siduda videomängu narratiivi, maailma või isegi muusikaga, ongi üks põhilistest faktoritest, mis eristaks meeldejäävat või meediumi muutvat mängu teistest.

Kaks mängudisaini filosoofiat, mis on toonud meile huvitavaid, kuid enamasti mitte nii hästi müüvaid (vähemalt varasematel aastatel) mänge, on avatud probleemide filosoofia ja mängumaailma reaktiivsus. Siin saab tänapäevastest mängudest välja tuua Hitmani –nii 2016. aasta versiooni (millest on Level1 YouTube’i kanalil üpris palju videoid) kui ka 2006. aasta Hitman: Blood Money – ja veidi vanematest mängudest näiteks The Elder Scrolls III: Morrowindi. Sobivaid mänge on muidugi palju rohkem, kuid täna räägime just mainitutest ja sellest, kuidas nende mängumehhaanika võimaldab teoste mängumaailmadesse kergemini sisse sulanduda.

Hitman: Blood Money (2006) ja The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) / Kuvatõmmis

Esimesest pilgust tunduvad Hitman ja Morrowind väga erinevad mängud ja seda nad oma olemuselt ka on – üks on salamõrvari simulaator ja teine avatud maailmaga rollimäng. Ent nägemus, mida mõlemat mängu arendades silmas peeti, on tegelikkuses sarnane.

Hitman annab mängijale vabaduse läheneda probleemidele ja nende lahendamisele erinevate nurkade alt – kas adapteeruvalt, kasutades igat ette tulevat võimalust, või läbimõeldult, planeerides ja oodates just seda õiget hetke, et enda visiooni ellu viia. Tegu on avatud probleemiga, millele saab läheneda individuaalselt, sellel ei ole «õiget» või «valet» vastust. Siin on oluline just see, et mängija otsustab, mida teha, mitte mänguarendaja, nagu paljudes teistes, rohkem ettekirjutatud lahendustega teostes. Hitmanis loob mängija ise lugu läbi oma tegude – mäng on ainult vahend nende realiseerimiseks.

Ka maailm, milles mäng asetseb, reageerib mängija otsustele ja lähenemisele. Iga vale valik tõstab vaenlaste valmisolekut, mis teeb mängu üldiselt raskemaks. Selline reaktiivsus ehk maailma muutumine vastavalt mängija tegudele teeb iga läbimängimise erinevaks ning stimuleerib mängijat olema tähelepanelik ja uudishimulik kõige ümbritseva suhtes, võimaldades ühele probleemile läheneda mitut moodi. Selline avatud lahendusega probleemide ja mängudisaini filosoofia teebki Hitmanist ühe põnevaima viimastel aastatel ilmunud mängu.

Hitman (2016) / Kuvatõmmis

Rääkides aga Morrowindist, peab kindlasti mainima ka tema noorimat ja edukamat venda – The Elder Scrolls V: Skyrimi. Miks toon näiteks just Morrowindi ja mitte palju populaarsemaks ja isegi kultusmänguks saanud Skyrimi?

Mõned väidaksid kindlasti, et tegu on nostalgiaprillidega – rohi oli vanasti rohelisem ja mängud paremad. Püüame aga vaadata Morrowindi objektiivsema pilguga ning võrrelda seda Skyrimiga sarnaste kriteeriumite põhjal, nagu tergime ka Hitmani puhul.