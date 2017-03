Galerii: andunud Haloo Helsinki! fännid trotsivad külma ja ootavad sissepääsu kontserdile

Nimelt alustas hetke populaarseim Soome bänd Haloo Helsinki! oma uue albumi tuuri kahe väljamüüdud kontserdiga just Tallinnast, 10 000 inimest mahutavast Saku Suurhallist. Pea läbi müüdud Tallinna kontserdid on bändi esimesed ülesastumised 1,5 aastase pausi järel.

Fännid, kes eilsele kontserdile piltetit või lihtsalt elamusest küll ei saanud, on juba nüüd Saku Suurhalli uste taga valmis, et endale saalis parimad kohad napsata.

Haloo Helsinki! 10.märtsil ilmunud album «Hulluuden Highway» müüs nädalaga plaatinaplaadi väärilised 40 000 albumit. Ilmumispäeval tõusid Spotifys kõik 12 lugu Soome 34 kuulatuima loo hulka ning püsivad TOP50s praegugi.

Haloo Helsinki! on avaldanud kuus albumit, mida on kokku müüdud enam 300 000 tükki. Bändi lugusid on erinevates kanalites kuulatud enam kui 100 miljonit korda ning muusikavideoid vaadatud enam kui 50 miljonit korda. Saavutuste hulka kuulub veel kuus Soome Muusikaauhinda, 10 number 1 raadiosinglit ning enam kui 650 kontserti.

