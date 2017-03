Head uudised: Gorillaz on tagasi nelja uue looga

23. märtsil avaldas virtuaalbänd Gorillaz 28. aprillil ilmuvalt albumilt korraga neli uut lugu. Uue plaadi on produtseerinud Gorillaz, The Twilight Tone of D /\ P ja Remi Kabaka ning plaati on salvestatud Londonis, Pariisis, New Yorgis, Chicagos ja Jamaical.

«Humanz» avaldatakse peale seitsme aastast pausi, kui ilmusid «The Fall» ja «Plastic Beach». Murdoc Niccals (bass), Noodle (kitarr), Russel Hobbs (trummid) ja 2D (vokaalid) on endaga kaasanud alati ka teisi fantastilisi muusikuid ja nii ka sel korral. Plaadil teevad kaasa Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle ja Kali Uchis ja paljud teised.

Gorillaze eelmine plaat ilmus 2011. aastal ja kannab nime «The Fall».

Kuula Gorillaze uusi avaldatud lugusid siit: