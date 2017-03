Millised nägid välja väike Teet Margna, noor Kristjan Jõekalda ja teismeline Laura Prits? /

„Nädalalõpp Kanal 2ga“ stuudios on tuju laes, sest Teedule ja Kristjanile saabub külla heatujuline laulja Laura Prits, kelle silmapaistev välimus saatejuhtides mitmeid küsimusi tekitab.

Kas Laura soeng on loomulik või tupeeritud? „See on täitsa loomulik. Mu emal on selline, vanaemal on selline. Neil on natuke lühem, mul selline suurem. Kui olin 13 aastane, läksid juuksed pauhti suureks. Enne seda olid mul sirged juuksed.“

Oma sõnade tõestuseks näitab Laura tänases saates ka vana õpilaspileti pilti. Koduse arhiivi on kaasa võtnud ka saatejuhid, Teet Margna tõelise nunnumeetriga lapsepõlve foto ja Kristjan Jõekalda kaadri nooruspõlvest, mis meenutab tema toonast raju perioodi.

Tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski

Tänasesse reede õhtusse jagub aga ka ohtralt laulu ja tantsu.

Muheda vestluse jätkuks korraldab Laura Prits saatejuhtide vahel tantsulahingu, kus Teet ja Kristjan oma parimad liigutused välja võluvad. Meeleolukalt mööduvad ka kõik teised tänased kohtumisest, kui nädalalõpusaate diivanil võtavad istet töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski, igihalja ansambli Kukerpillid mehed ning populaarne Youtube’i staar Martti Hallik.

„Nädalalõpp Kanal 2ga“ alustab Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30