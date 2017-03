Fotograaf selgitas, mis on Londoni rünnaku järgselt tehtud fotol

Kohe jõudsid sotsiaalmeediasse ja meediasse pildid sündmuskohast, kuid oli ka neid fotosid, millel nähtavat kritiseeriti, edastab Daily Mail.

Ühel sellisel fotol on näha mosleminaist mobiiltelefoni vaatamas ja tundub, et teda nagu jätaks toimunu külmaks.

/ Twitter.com

Selle pildi pani esimesena üles Twitteri kasutaja Texas Lone Star, kes kirjutas «mosleminaisele ei lähe terrorirünnak korda, ta jalutab surevast valgenahalisest mehest lihtsalt mööda».

Selle pildi teinud fotograaf, 28-aastane Jamie Lorriman selgitas, et naine oli tegelikult ehmunud ja tundis hirmu, sellele viitab ta näoilme.

«On kindel, et ta nägi rünnakut pealt ja ta tahtis ületada rünnakupaigaks olnud silla võimalikult kiiresti. Tegin sellest naisest kolm pilti, kõikidel neil on ta hirmunud näoga,» lisas fotograaf.

Fotograafi sõnul on talle mõistatuseks, miks sotsiaalmeedias kritiseeriti seda naist ja veel teisi, kes samuti kannatada saanutest mööda kõndisid.

/ Twitter.com

Siiski oli ka neid, kes neid «ükskõikselt» suhtujaid kaitsesid öeldes, et kannatanute juures oli abistajaid juba piisavalt ja nad võisid arvata, et on siis lihtsalt segajad.

Londoni rünnakus hukkus viis inimest, kelle seas oli ka parlamendihoonet turvanud politsenik Keith Palmer ja õpetaja Aysha Frade.

Rünnaku taga oli 52-aastane Khalid Masood, kes sai politsei kuulidest surmavalt haavata ja suri mõni aeg pärast rünnakut.