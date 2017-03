Anni postitas Instagrami pildi, mille on nii teda kui tema abikaasat Tomit surfilaual näha. Pilt on klõpsatud Hawaiil ning Anni on pildi juurde kirjutanud, et lõpuks saadi ka tema lauale. Vett ja laineid ei nautinud seega mitte ainult tulevased emme ja issi, vaid ka pisike kõhubeebi. Tulevane ema rõhutas, et vees oldi muidugi ettevaatlikud. Vahvat edasistki ootust!