Kalvi-Kalle seletab avariid: üks liiklushuligaan keeras ees olevale autole tuimalt ette!

«Ühesõnaga, üks liiklushuligaan keeras tuimalt ette ees olevale Volvole, selle asemel, et pidurdada ja buss liikuma lasta. Seega, kui keeras ette, sai Volvo juht napilt pidama, aga meie auto liikus edasi,» kommenteeris Kalvi-Kalle Elu24-le.

«See on see ABS-pidur! Juba sellel on lause «blokeerimisvastane piduriseadeldis». Nii need õnnetused tulevad, tänu sellele ABS-ile,» nentis ta.

Kalvi-Kalle sõnul omas kõnealune liiklushuligaan punast autot ja põgenes sündmuspaigalt.

Kalvi-Kalle ja Helen sattusid Tartus avariisse / Lugeja pilt

Õnnetus juhtus neljapäeval kella 17:50 ajal Raatuse ja Narva maantee ristil.