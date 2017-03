Pildid: 16-aastane luuletaja ja räppar EiK esitles Kultuuriklubis Kelm oma teist kogumikku «uinak»

EiK-iga koos olid Kelmis laval DJ Kuera, Erik Joonas Juhandi, Emmi Kõiv, Mattias Tirmaste ja Susanna-Reti Räim.

Kontserdil kõlasid kõik kümme uut pala kogumikult "uinak", eriti tuliselt võttis publik vastu Chalice'iga koos valminud "Tühjad väljad" ja "8bit".

Publiku nõudmisel tulid lisapaladena ettekandmisele "Õnn", "Balti jaam" ning a' capella versioon loost "Pealkirjata dokument".

"See oli ilmselt mu elu seni kõige pikem live-esinemine," muljetab noor artist.

"Ega seal suurt midagi ei kuulnud, mis ma rääkisin, saal oli puupüsti täis ja kõik laulsid kaasa. Põhimõtteliselt oleksin võinud ise lihtsalt seista ja vait olla, lugu oleks ikka ära tulnud. Teine crowd surfing sai siis nüüd ka kirja," naerab EiK.

Ta lisab veel, et temaga koos laval olnud noored artistid olid Kelmis eriti heas vormis ning kogu meeleolu esitluskontserdil oli vaba ja loov: "Emmi oli täiesti supervormis, ta improviseeris lugudele alla vokaali ja tõmbas meid kõiki käima."

Kogumiku "uinak" teine esitluskontsert toimub laupäeval, 25. märtsil Tartus, Genialistide Klubis.

Edaspidi saab EiKi 30-minutilisi etteasteid kuulda Tallinn Music Weeki raames, näiteks Solarise keskuse Mademoiselle'i laval või Kelmis 29. märtsil, päev hiljem Tallinna Botaanikaaia Palmimajas või Rada7.ee showcase'il Sinilinnus ning 1. aprillil Hip Hop Night'il. Tulemas on esinemised Jazzkaare Linnaruumi projekti raames ja Muuseumide Ööl.

«uinak» on 16-aastase luulelise, spoken word'iliku räppmuusiku EiK (kodanikunimega Eik Erik Sikk) teine stuudioalbum, millelt leiab kümme uut pala.

Kogumiku kandvaks jooneks on veidi unelev ja ümaralt voogav jutustus, kus peegelduvad sündmused ja meeleolud on säilitanud oma algse heli, luulelised sõnamängud lendavad aga kõrgelt üle võlli, nõudes kuulajalt täit tähelepanu. Albumil on paar tõelist "kõrvaussi" - lugu, mille refräänid talletuvad templina mällu ning sunnivad end ikka ja uuesti üle kuulama.

