JFK päevik paljastab, et ta pidas Adolf Hitlerit legendaarseks

Pärast Teist maailmasõda Euroopas reisinud 28-aastane Kennedy kirjutas oma päevikusse, et «Hitler tõusis teda vihanutest kõrgemale ja on üks tähtsamaid riigijuhte, sest temas on midagi, mis teeb temast legendaarse isiku», edastab BBC.

Kennedy tegi sellise sissekande 1945.aasta suvel kui ta külastas Saksamaal Baieris Hitleri villat.

John Kennedy 1963. aastal Saksamaal / Heinz-J/Scanpix

Adolf Hitler / dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Kennedy päevik pannakse 26. aprillil Bostonis oksjonile selle pikaajalise omaniku Deirdre Hendersoni poolt. Henderson töötas Kenndy assistendina, kui tulevane president oli senaator.

Kennedy päevikus on veel et «Hitleril oli oma riigi jaoks ambitsioonikas plaan, mis seadis ülemaailmse rahu ohtu, samas on ta oma elustiili ja surmaga seni mõistatuseks ning ta legend elab edasi ka pärast tema surma, muutes ta veelgi võimsamaks».

Kennedy tegi 61-leheküljelisse päevikusse sissekandeid ajal, mil Hitleri enesetapust Berliinis oli möödunud neli kuud. Poliitiliste ambitsioonidega noor ameeriklane reisis 1945. aasta suvel reporterina mööda Euroopat, olles enne seda lahkunud USA armeest.

Umbes 20 aastat hiljem esines Kennedy Lääne-Berliinis rahva ees, kus ta lausus ajalukku läinud sõnad «Ich bin ein Berliner».

John Kennedy 1963. aastal / Gutberlet/picture-alliance / dpa/Scanpix

Kennedy jättis oma päeviku assistent Hendersonile, et naine teaks ta seisukohti teatud poliitilistes küsimustes.

Henderson selgitas, mida tähendas Kennedy lause, et «Hitleris om midagi, mis teeb temast legendaarse» ning see ei olnud Hitleri julmuste ülistamine, vaid ta varjatud ja müstiline elu.

«Kennedy päevikus ei ole mitte ühtegi ülistavat lauset Hitleri ja natside poolt korda saadetud julmuste kohta,» lisas Henderson.

Selles päevikus on ka JFK mõtteid Briti valimiste ja peaminister Winston Churchilli kohta, keda ta peab oma iidoliks.

Oksjoni korraldajad loodavad, et Kennedy päeviku eest makstakse umbes 200 000 dollarit.