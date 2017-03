Kes julges hüpata Kim Jong-unile selga?

BBC teatel avaldas Põhja-Korea riigitelevisioon ebatavalise foto, millel on näha, kuidas kõrge sõjaväelane raketimootori katse üle rõõmustab ja Kimile selga hüppab. See foto hakkas levima ka sotsiaalmeedias, kus seda agaralt kommenteeritakse.

Kim Jong-un ja sõjaväelased / Twitter.com

KCNA avalikustatud piltidel on esmalt näha Kimi ja ta kaaskonda katsetust vaatamas, siis plaksutamas ja üksteist õnnitlemas ning lõpuks kargab üks vanem ohvitser riigijuhile selga.

Kim Jong-un kaaskonnaga / KCNA/Reuters/Scanpix

Kim Jong-un kaaskonnaga / STR/AFP/Scanpix

Põhja-Korea poliitika asjatundjate sõnul peab see isik olema kõrgel kohal ja tähtis, et niimoodi käituda julges, mängides samas katsetuse õnnestumises tähtsat rolli.

Britist Põhja-Korea eksperdi Michael Maddeni teatel näitab mehe seljas olev sõjaväevorm, et ta on mingi keskastme ohvitser.

Johns Hopkinsi ülikooli USA-Korea instituudi esindaja Maddeni arvates ei olnud kõik KCNA poolt avaldatud fotod propagandalavastused, vaid nimetatud pildil oli näha ka õigeid emotsioone.

Ta lisas, et Põhja-Korea on ka varem avaldanud kaadreid ja pilte, millel tavakodanikud liidrile Kimile väga lähedal on.

Maddeni sõnul tahab Põhja-Korea selle selgahüppamispildiga näidata, et Kim on väga populaarne rahvamees, kuid Põhja-Korea varasemate juhide puhul ei oleks sõjaväelase selline käitumine kõne alla tulnud.

«Kim andis loa selle pildi avaldamiseks, järelikult on ta oma võimus kindel ega karda, et teda selle tõttu naeruvääristatakse,» nentis britist ekspert.

Lõuna-Korea politoloogi Jae Cheon-limi sõnul käitub Kim tema käskudele mitteallujatega väga karmilt, kuid samas ta tahab jätta oma rahvale muljet kui muhedast riigijuhist, kes mõistab ka nalja.

Ta lisas, et selgahüppamist on harjutud seostama jalgpalliga ja mitte Põhja-Korea kõrgete võimukandjatega, samas aitab selline käitumine Kimil ta imidžit pehmendada.

Jae teatel tahab Kim olla varasemate Põhja-Korea liidritega, kes olid tema vanaisa ja isa, võrdväärne ja selle tõttu käivitas tuuma- ja raketiprogrammi.

Rahvusvahelise meedia teatel tundub Kimi tervis olevat varasemaga võrreldes korras. Näiteks 2014. aastal ilmusid fotod, millel oli teda näha lonkamas ja keppi kasutamas. Ka 2016. aastal oli tal käimisega raskusi ning Põhja-Korea meedia teatas siis, et riigijuhil oli jalaoperatsioon.