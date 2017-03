Pulmakellad! Jaan Toots valmistub järgmiseks abieluks

Jaani ning Eve esimene ühine laps Elisabet nägi ilmavalgust käesoleva aasta veebruaris ning käesoleva aastanumbri sees plaanib paar ka abielluda. Evel ning Jaanil on varasematest kooseludest kahe peale kokku tervelt seitse last ning ametlik liit, mis sõlmitaks, oleks armastajatel järjekorras teine. Loodame, et seekord püsib! Õnne!