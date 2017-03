John Mayer igatseb Katy Perryt ja tahab lapsi

«Kellest teisest ma siis mõtlema peaksin?» ütles 39-aastane laulja ütles New York Timesile. «Muide, see märgib ka fakti, et ma pole viimase viie-kuue aasta jooksul eriti paljude inimestega käinud. See oli mu ainus suhe.»

Perry ja Mayeri tormiline suhe lõppes 2014. aastal. Nüüd ütleb Mayer, et ta on valmis peret looma.

«Ma soovin, et mul oleks keegi, kes korraldaks mulle 40. sünnipäeva. Ma tahaks last. Oma karjääris pean ajaga sammu, aga oma eraelus olen maha jäänud,» seletas ta.