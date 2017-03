Eesti pressifotograafid kutsuvad aastaraamatu esitlusele

"Eesti pressifoto 2017" aastaraamatusse on kogutud parimad lood ja hetked, mis on meie riigi ajalugu. See on ainus raamat, mis koondab kaameraga tabatud hetked ja olulised lood. Raamatus on pilte, mis tekitavad küsimusi ja valusat vastukaja. See on aus raamat, sest pilt ei valeta.

Õhtut modereerib Jüri Muttika, vestlusringis arutleb fotograaf Andrus Putting ja poliitik, kunagine punkar Tarmo Kruusimäe ehk Kojamees. Teemaks sümbolid, märgid ja kehakeel, mis mõjutavad või muudavad meie elu. Mis keelt räägivad sümbolid piltidel? Miks mõned pildid ajavad meid marru? Kuidas esitleda sümboleid, et neid mõista? Mis on lubatud ja mis on keelatud?

Esitluse päeval saab raamatu soetada soodsama hinnaga ning on hea võimalus koguda piltidele autogramme.

Kuna käimas on EV100, siis kutsume kõiki fotograafe ja liidu liikmeid pildistama juba praegu olulisi sündmuseid ja üritusi. Järgmine aastaraamat on pühendatud EV100 aastale ning juba praegu mõeldakse uuele konkursile ja aastaramatule.