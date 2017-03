Rünnaku ajal sillalt Thamesi hüpanud naine on rumeenlanna

BBCl ja Reutersil on video, millel on näha rünnaku ajal inimest sillalt alla Thamesi jõkke hüppamas.

Daily Maili andmetel oli allahüppajaks 29-aastane rumeenlanna, arhitektina töötav Andrea Cristea, kes on Londonis koos oma kihlatu, insener Andrei Burnaziga puhkamas.

Vetelpääste päästis naise, kes sai raskelt vigatada ja ta on haiglaravil.

Cristea tuli Londonisse tähistama ka oma sünipäeva, ta saab 24. märtsil 30-aastaseks.

Cristea ja Burnaz olid eile kella 14.40 paiku Londoni Westminsteri sillal, kuhu ootamatult sõitis kahe pussnoaga varustatud ründaja oma autoga. Oletatavalt päästis naine end auto rataste alla sattumisest sillalt alla hüppamisega, kuid ta võis ka ehmatuse tõttu kukkuda. Burnazil tekkis rünnakus jalaluumurd.

Briti politsei arreteeris juhtunuga seoses Londonis ja Birminghamis seitse inimest.

Rumeenia välisministeeriumi pressiesindaja Paul Ciocoiu sõnas meediale, et Londonis toimunud rünnakus said kaks Rumeenia kodanikku vigastada, kellest üks on naine, kes kukkus sillalt alla ja ta päästeti ning ministeerium teavitas sellest ta perekonda.

Ta lisas, et kui sillalt kukkund naise perekond vajab Ühendkuningriigis konsulaarabi, siis ministeerium abistab neid.

