Inga Lunge: me ületähtsustame romantilist suhet

Inga sõnul kipuvad inimesed romantilisi suhteid ülehindama arvates, et sellises kooselus peab kõik olema koguaeg ülikirglik ning imeline. «Suhted laste, sõprade ning vanematega on minu jaoks samuti tähtsad,» ütleb naine ning lisab, et need suhted pole kuidagi vähem olulised kui tema suhe abikaasa Toomas Lungega. «Kahjuks otsivad paljud paaniliselt seda ühte ja õiget, kes muudaks päeva romantiliseks ja kellega koos saab vaid pilvedes hõljud,» sõnab Inga ning tõdeb, et suhetes on nii kergemaid kui raskemaid aegu ja iga tüli peale ei saa lahku joosta, vaid peab koos õppima ning arenema.

