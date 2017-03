New York Magazine: Donald ja Melania Trump vaevu taluvad teineteist

Suhteprobleemid olevat ilmnenud juba jaanuaris 70-aastase Trumpi ametisse pühitsemise sündmustel, kus kehakeel reetis paari tegelikud tunded. Samuti viitab halbadele suhetele asjaolu, et 46-aastane Melania Trump otsustas jääda New Yorki, samas kui ta mees kolis Washingtoni Valgesse Majja.

Melania Trump põhjendas New Yorki jäämist, et kümneaastane poeg Barron käib seal kooliaasta lõpuni ja ta aitab last koolitöödes, kuid kriitikute sõnul näitab see, et naine ei taha olla koos oma mehega, pigem väldib teda.

Donald, Barron ja Melania Trump / SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Isegi kui Melania Trump kolib juunis Valgesse Majja, siis tema kasutuses on mitu ruumi, mida ta saab pidada ainult enda omaks ja ta ei pea ka siis oma mehega koos olema.

Trumpide lähikonda kuuluvate allikate teatel keeldus Melania Trump juba ammu oma mehega voodit jagamast. Samuti olevat naisel keeruline mehega samas linnas olla ja selle tõttu eelistab ta Washingtonile New Yorki.

Donald, Barron ja Melania Trump / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

«Neil on ka New Yorgis Trump Toweri apartemendis eraldi magamistoad ja nende suhtes ei ole enam seksi ja intiimsust. Võimalik, et see on tingitud vanusevahest,» teatas allikas.

Melania Trump olevat ühes intervjuus öelnud, et eduka abielu saladus peitub eraldi vannitubades. Allika teatel on see Trumpide paari puhul pigem eraldi magamistubades.

Samas ilmuvad meedias pidevalt fotod, millel on näha Trumpe ja nende poega koos. Hiljuti lendasid Melania ja Barron Trump Washingtoni, et sealt koos Donald Trumpiga lennata edasi Floridasse West Palm Beachi, kus neil on villa.