Terrori ajal Westminsteri sillalt alla hüppamine jäädvustus turvavideole

BBC teatel sõitis ründaja autoga Westminsteri sillal inimestele otsa, siis pussitas ta kahe noaga 47-aastast politseinikku Keith Palmerit, kes selle tagajärjel elu kaotas.

Terrorirünnak Londonis Westminsteri sillal / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Politsei tulistas ründajat, kes sai raskelt vigastada ja hiljem suri.

Juhtumi ajal oli sillal palju inimesi, kellest osa jäid autole ette, osa olid verise juhtumi pealtnägijad.

Westminsteri sillal olnud tegid oma nutitelefonidega pilte, mis jõudsid esmalt sotsiaalmeediasse, andes aimu rünnaku ulatusest.

BBC-l ja Reutersil on turvakaamera video, millele on näha, et autorünnaku ajal üks isik, kas kukub või hüppab sillalt alla Thamesi jõkke. Ei ole teada, kas see isik sai vigastada ja kas ta on elus.

Terrorikohaks olnud Westminsteri sild ühendab Westminsterit ja Lambethi, olles 250 meetrit pikk ja 26 meetrit lai. Ekspertide hinnangul võib sellelt sillalt oskamatult hüpates vigastada saada või isegi hukkuda, sest veevool on kiire ja jõe sügavus on seal umbes viis meetrit.

Ründaja auto peatus alles pärast seda, kui ta sõitis Briti parlamendihoone kaitsepiirdesse. Juht väljus autost ja pussitas teda takistada üritanud politseinikku, kes suri.

Briti politsei sõnul oli tegemist terrorirünnakuga, senistel andmetel on juhtumiga seoses arreteeritud seitse inimest.