Video ja galerii! Kättemaksukontoris läheb madinaks: Freya paneb Marionile käed külge

Freya jõuab järeldusele, et mõrvade põhjuseks polnud mitte armukadedus, vaid varandus ja nüüd võtab uurimine uue suuna. Marionil on aga endiselt mäluga raskusi ja Freya palub tal end kokku võtta. Margus üritab enesetappu ja Luna lubab, et ei jäta noormeest kunagi maha. Freyal õnnestub tabada Hardi Taavidson, kes peab Marioni mälu taastama. Kas see õnnestub ja Marion saab lõpuks enda mälu tagasi?