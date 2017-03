Staarfeminist Lena Dunham lajatab kriitikutele: ma pole silmakirjalik, kuna ma võtsin kaalust alla!

30-aastane Dunham võttis kaalust alla ja muutis stiili, mida nii mõnedki pidasid kahepalgeliseks, kuna ta on alati kutsunud inimesi erinevaid kehatüüpe aktsepteerima.

«See on hullumeelne, sest kuus aastat mu karjäärist sõimasid inimesed mind piimakotiks, vasikaks ja vananevaks lehmaks. See ei tekitanud minus kunagi ebakindlusi,» sõnas Dunham Ellen DeGeneresi saates. «Inimesed, kes võtsid aega, et internetis mu kaalu kritiseerida, ei olnud kunagi need, kellele oleksin tahtnud muljet avaldada.»

Dunham võttis end sageli sarjas «Girls» paljaks ning tema keha omapärad olid kõigile näha.

«Ühel hetkel mu keha muutus ja nüüd ütlesid inimesed, et ma olen silmakirjalik, kuna nad arvasid, et ma olen kehapositiivne; et ma olen inimene, kes aktsepteerib igas suuruses kehasid,» sõnas Lena. «Aga seda ma teengi! Ma mõistan lihtsalt, et kehad muutuvad. Meil on pikk elu, mille jooksul juhtub igasuguseid asju. Kahjuks näitab kogu see asi, et naisena pole meil Hollywoodis võimalik võita.»