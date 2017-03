Zac Efronil tekkis naiste vastu pöörane respekt: kontsakingade kandmine oli mu raskeim kaskadööritrikk!

Kolmapäeval jõudis avalikkuse ette filmi «Rannavalve» treiler, kus saab näha kleidis ja kontsakingades Efronit.

«Pöörane respekt kõigile daamidele, kes saavad hakkama kontsade kandmisega! See oli üks mu elu raskemaid kaskadööritrikke,» kirjutas 29-aastane Efron sotsiaalmeedias.

Mad respect to all the ladies who can handle heels. 1 of my hardest stunts EVER on #Baywatch https://t.co/Kz5nY8vAg8